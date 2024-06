Tiro al piattello iridato. Lugli trionfa negli Usa

C’è un nuovo campione del mondo di tiro al piattello a Pesaro, che imbraccia un fucile sportivo costruito a Urbino e gestisce il Tiro a volo di Fano: è Enrico Lugli, della squadra della Benelli Armi, che a maggio ha vinto il "World English Sporting Clays Championship", nella classifica AA. Il pesarese, 30 anni da compiere, ha trionfato su circa 1800 avversari a Philadelphia, negli Stati Uniti, con il proprio 828u Sport e le cartucce Baschieri&Pellagri. Non solo, Lugli si è piazzato secondo nella parallela gara "Make a brake", che prevedeva una fase di qualifica e una a scontri diretti, e terzo, con l’Italia, nella classifica a squadre per Nazionali. "Ero già stato convocato per il Mondiale nel 2022 e nel 2023, ma non avevo sparato bene – racconta –. Tutto è migliorato da quando ho preso in gestione il Tiro a volo di Fano e mi posso allenare ogni giorno: posso sparare con la luce giusta o scegliere di farlo in condizioni climatiche esagerate, così che quando c’è bel tempo mi riesca tutto più semplice".

Sino al 2020, Lugli lavorava anche nella ditta del padre, oltre a sparare, sport che faceva, sì, ai massimi livelli italiani, ma non potendogli dedicare il tempo che gli riserva ora. Proprio nel 2021, è arrivato l’ingresso nella squadra della Benelli ed è diventato un professionista di questo disciplina. "Ora sono anche seguito da degli specialisti e sono molto più pronto, a livello fisico e mentale", spiega.

Tra i risultati ottenuti di recente ci sono due record italiani di precisione, con 100 piattelli rotti su 100 sia nel 2022, sia nel 2023, e un secondo posto al Gran premio italiano di sporting ad Arezzo, subito dopo il rientro dagli Stati Uniti. Le tre medaglie di Philadelphia sono state precedute da due buone prestazioni in Spagna, con Lugli che è rientrato tra i primi 30 agli Europei (a cui ha partecipato in rappresentanza di Benelli e Baschieri&Pellagri) e ha vinto nella categoria "Atleti stranieri" della Coppa di Siviglia. Nel frattempo, ci sono state le tre gare di qualifica per i Mondiali, a Salerno, tra febbraio e maggio, in cui ha ottenuto due primi e un secondo posto, strappando la convocazione. "Il Mondiale è stato abbastanza difficile, perché siamo arrivati un po’ in ritardo con il fuso orario e il primo giorno di tiri è stato molto impegnativo – racconta –. Nel secondo è piovuto forte, un disastro. Però, quando mi capitano questi eventi estremi non ci faccio neanche caso, per me è come se ci fosse sempre sole, e sono rimasto in corsa fino all’ultima giornata. Lì c’è stato bel tempo e ho rotto 63 piattelli su 66, recuperando il tiratore che era in testa e staccandolo di otto piattelli, 165 (su 200) a 157. Sapevo di essere andato bene, ma non pensavo così tanto: quando me l’hanno detto non ci potevo credere, è stato bellissimo".

Nicola Petricca