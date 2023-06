Tiro con l’Arco a Fermignano: due gare interregionali Fitarco

Il tiro con l’arco a Fermignano sale di livello: grazie alla collaborazione tra gli arcieri storici Castrum Firmignani e la Sagitta Arcieri Pesaro, nel finesettimana il paese ospiterà per la prima volta due gare interregionali Fitarco, la federazione nazionale riconosciuta dal CONI. Le competizioni si terranno a Ca’ Paino e quella di domenica determinerà i campioni regionali di 3D, il tiro in zone boschive su sagome raffiguranti animali.

"Sarà un test per confrontarsi con eventi sanzionati di spessore, che certificano l’autorevolezza di una compagnia – spiega Loris Scansalegna, responsabile degli arcieri fermignanesi –. Tutto parte da una sana collaborazione con la Sagitta Pesaro e da un’idea nata con Elena Forte e Letizia Giorgini: sarà impegnativo, ma posso contare su un gran gruppo, che ringrazio. L’iter è stato provante per finanze e logistica, però, grazie al sostegno di Comune, sponsor, Basket fermignanese, che ci ha concesso parte del palazzetto, e Ferrovie dello Stato, che ci concederà un’area per le sfide per i titoli, ci siamo riusciti. Apprezziamo l’aiuto".

Felice della collaborazione, che porterà la squadra pesarese a riorganizzare una gara 3D dopo quattro anni, è la presidente della Sagitta, Elena Forte, che spiega: "A Pesaro non è facile trovare spazi idonei, ma gli arcieri fermignanesi si sono proposti e abbiamo deciso di procedere. La cosa aiuterà entrambi. Al di là dei numeri (200 iscritti, in complesso), avremo diversi atleti di rilievo internazionale, come la campionessa e la vicecampionessa del mondo di Longbow, la campionessa europea di Arco istintivo, Michela Donati, nostra tesserata, e altri arcieri nel giro della Nazionale, alcuni dei quali nostri iscritti, come Maria Cristina Giorgetti e Maddalena Marcaccini. Inoltre, ci saranno un arbitro di spessore nazionale e il responsabile di tutti gli arbitri, che verrà a osservare l’organizzazione di gara. Fa piacere per noi, per i Castrum e per il Comune di Fermignano, che ci ha supportato, e fa bene al turismo. A livello di campo di gara, hanno pagato un po’ di inesperienza, ma è naturale: li ho aiutati col tracciamento e sono sicura già dall’anno prossimo, se vorranno rifarlo, sapranno cavarsela da soli. Io comunque ci sarò, non sparisco", conclude, ridendo.

Foto: Fitarco

Nicola Petricca