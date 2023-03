Tirò un sanpietrino contro una ’Pantera’ Condannato

Aveva tirato un sanpietrino contro l’auto della Polizia parcheggiata sotto la Questura, in piazza del Popolo, mandando in frantumi il lunotto. Un gesto di rabbia che gli è costato la condanna a 6 mesi (pena sospesa). L’imputato è un rumeno del ’97, senza fissa dimora, incensurato, ex operaio di una vetreria (difeso dall’avvocato Marco Baietta). Il fatto risale a dicembre. Il rumeno era stato incastrato dalle telecamere che avevano immortalato il suo lancio. Lui aveva detto che giorni prima era stato fermato dalla Polizia mentre si azzuffava con un uomo della Sierra Leone. Il rumeno accusava l’altro di spacciare droga ai ragazzini. Gli agenti avevano riportato la calma. Pare che lui volesse vendicarsi.

e. ros.