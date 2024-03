Tirreno-Adriatico, ecco la tappa. In Eurovisione la grande corsa

E’ arrivato oggi il nuovo palcoscenico in Eurovisione per il Petrano. Si potranno seguire le fasi della Tirreno-Adriatico in diretta della corsa sin dalla partenza sul Canale 58 di Rai Sport e sul Secondo Canale Rai dalle 15 fino alla fase finale. L’arrivo di questa tappa regina della Tirreno-Adriatico avrà come palcoscenico finale un arrivo, dopo una ascesa degli ultimi dieci chilometri come vediamo nella foto degli ultimi tornanti fino in cima al pianoro.

Saranno questi ultimi tornanti che vedranno presenti numerosi appassionati del grande ciclismo internazionale. La tappa partirà da Sassoferrato ed entrerà nel nostro territorio provinciale a Pergola per proseguire nella parte finale più impegnativa attraversando Serra Sant’Abbondio e da lì a Fonte Avellana con la prima salita impegnativa del valico della Forchetta fino a Frontone.

Da Cagli i passaggi saranno così previsti con chiusura della viabilità dalle ore 13,30 alle ore 14,30. Il percorso da Frontone, attraversamento la frazione di Acquaviva fino alla rotatoria SS 424 e scendere nel centro abitato di Cagli alla Via Flaminia. Proseguirà dal semaforo alla rotatoria di Ponte Rosso e con la Superstrada Flaminia da Cagli ad Acqualagna dove verrà chiuso il traffico in entrambe le direzioni di marcia. Da Acqualagna altra chiusura del traffico durante i passaggi proseguendo per Urbania, Piobbico e alle porte di Apecchio svolta per la salita che porta a Serravalle di Carda con discesa lungo le falde del Nerone fino a Pianello. Nuova risalita molto impegnativa verso Moria e arrivo a Pontedazzo di Cantiano proseguendo lungo la Superstrada Flaminia verso Cagli e anche qui sarà chiuso il traffico nella Superstrada Flaminia dalle ore 15,30 alle ore 16,40 compreso il Centro abitato di Cagli che sarà così regolamentato, da Via Venezia a Via Fontetta - Via del Trebbio - Viale della Vittoria. Da qui nel punto dove sorge l’antico Torrione, svolta nella provinciale per il Petrano con gli ultimi dieci chilometri di salita che daranno un responso molto probabile per il vincitore finale di questa 59ª Edizione della corsa dei due mari che si concluderà domani con la cronometro di San Benedetto del Tronto.

Chi desidera vedere l’ascesa del Petrano per tutti i veicoli, camper compresi questi gli orari: dalle ore 24 di ieri chiusura anticipata per l’arrivo veicoli dell’organizzazione gara e unica possibilità di arrivare in cima al Petrano prima delle 8 del mattino da Cagli e per traffico veicolare, no camper e no mezzi pesanti, fino alle 14 di oggi salvo riempimento anticipato delle aree di sosta, salendo dalla frazione di Moria lungo l’altra provinciale. Questo è un evento che si ripete dopo la tappa anch’essa regina del Giro d’Italia del 2009 sempre con arrivo al Petrano; questa volta sarà quella più impegnativa della Tirreno Adriatico.

Mario Carnali