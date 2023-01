Titano, più fratello che vicino di casa

di Riccardo Paolo Uguccioni La provincia di Pesaro e Urbino confina a nord con uno Stato estero, la repubblica di San Marino. Un piccolo Stato (61 kmq e circa 35mila abitanti) nel cuore dell’Appennino sembra una bizzarria, invece San Marino è da secoli un’entità a sé, che a un certo punto è diventata una repubblica “serenissima“, cioè non soggetta ad alcuno. Un passaggio lento, graduale, che i sammarinesi avvolgono nella leggenda di un santo eponimo, Marino, il quale agli inizi del IV secolo, mentre in Oriente regnava Diocleziano e in Occidente il collega Massimiano, dalla Dalmazia si sarebbe rifugiato sul monte Titano. Un racconto leggendario, che ha la consistenza della leggenda di Remo e di Romolo allevati dalla lupa, ma anche la stessa potenza evocativa e soprattutto fondativa. Di questi e tanti altri aspetti parla estesamente il manuale “Storia di San Marino“ recentemente pubblicato dal Centro sammarinese di studi storici dell’Università di San Marino, curato da Luca Gorgolini e Stefano Pivato, che in 14 capitoli esamina le vicende di quella Repubblica dal Medioevo all’età moderna e contemporanea, e fino ai giorni nostri. Il volume si apre con il saggio sull’età medievale di Tommaso di Carpegna Falconieri, che rileva gli "innesti dell’immaginario" nel racconto tradizionale,...