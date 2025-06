Titoli regionali in via Respighi

L’atletica è tornata ad animare l’impianto di via Respighi, terzo appuntamento dei sei che la Fidal regionale ha voluto affidare a Pesaro grazie alle capacità organizzative e al grande lavoro svolto sul territorio dalla locale società di atletica Pesaro Athletic Field. Sono stati assegnati i titoli regionali promesse ed juniores e la manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di tutta la regione ma anche di atleti di regioni limitrofe; unica nota dolente l’assegnazione in alcune gare, soprattutto nel mezzofondo maschile,di titoli in gare dove vi era un solo concorrente iscritto. Comunque l’iniziativa ha potuto avere in pista atlete ed atleti di ottimo livello che in questo periodo sono alla ricerca dei vari minimi per poter partecipare ai campionati Italiani di categoria. Fra tutti si è fatto notare per il suo grande talento, peraltro già sfoderato nella stagione indoor, l’anconetano Omodia Destiny della Stamura Ancona che ha fatto suo il titolo juniores sui 100 mt con il tempo di 11"06 e che con una rimonta entusiasmante ha portato il suo club a bissare la vittoria anche nella staffetta 4x100. Al femminile bravissima Alice Frontalini, atleta fermana della Tam, che ha riscritto i suoi personali sia sui 400 piani che su quelli con barriere migliorandosi in quest’ultime di ben 2". Presenti alla manifestazione con grande soddisfazione di tutti gli organizzatori.

b. t.