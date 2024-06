Titolo regionale al Pesaro under 13

La squadra Under 13 femminile del Volley Pesaro è diventata campionessa regionale. "Prima di tutto ovviamente complimenti alle giovanissime campionesse regionali, al gruppo coach Pietro Paterniani, Milena Tallevi e collaboratori e accompagnatori Laura Giorgi, Alessia Crescentini e Paolo Mencarini", commenta soddifatto il presidente Giancarlo Sorbini. Poi la parola passa al responsabile tecnico Stefano Gambelli: "Ennesimo risultato arrivato per programmazione, gestione di un progetto pilota, con staff allargato, con inserimento e coinvolgimento anche di genitori nel percorso, formazione costante allenatori, e tanta attenzione alla gestione delle ragazze nei percorsi. Un esempio di come la diversità, il confronto, il team o lo staff o un gruppo che dà una mano e che cerca di confrontare le proprie idee sempre, perché il merito non è mai di uno solo, ma di un gruppo che lavora, nonostante qualche disappunto ogni tanto e che lavora imperterrito per mettere a posto tasselli". Gambelli continua: "Al Volley Pesaro abbiamo sempre pensato e cercato di mettere in atto questa modalità di lavoro".

b.t.