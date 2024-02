Tiviroli in Commissione: "Il cda ha approvato tutto e mi ha fatto i complimenti"

Mauro Tiviroli non ci pensava proprio alla discarica di Riceci. Era del tutto concentrato sul biodigestore di Vallefoglia e sulle "tribolazioni" per farlo approvare che non sapeva nemmeno dove fosse Riceci. "Ma poi, nel 2021 – ha rivelato ieri alla Commissione ecomafie che lo ha chiamato per spiegare – un imprenditore di San Marino che ha una cartiera mi ha proposto un’idea progettuale di discarica a Riceci. Da me vengono tanti, ho risposto che poteva interessarmi ma volevo notizie più concrete". E l’imprenditore, Ambrogio Rossini di San Marino, si sarebbe fatto vivo di nuovo "prima dell’estate del 2022 – ha ricordato Tiviroli alla Commissione – dicendoci che aveva già le opzioni di acquisto di 40 ettari di terreno col progetto in fase avanzata. E’ tornato ad ottobre, il 14, con progetto e terreni e a quel punto ci siamo messi a studiare il fascicolo per entrare nella società Aurora e accettare di stare insieme per fare la discarica. Avevo uno studio legale primario di Milano che ci ha seguito, il 12 dicembre ho presentato al Cda di Marche Multiservizi l’operazione Riceci approvata da tutti all’unanimità. Il 21 dicembre abbiamo firmato i patti vincolanti e siamo entrati in Aurora col 40 per cento pagando 2,9 milioni di euro più 500mila di aumento di capitale. C’è stato il voto unanime, eccetto una consigliera che era assente, ed ho ricevuto i complimenti. Qualcuno ha detto perché non abbiamo fatto l’operazione da soli, ma la risposta è semplice: non lo sapevamo di Riceci, ha avuto l’informazione Aurora e non noi. Se avessi avuto in mano io la situazione e l’avessi lasciata correre, Hera mi avrebbe cacciato. Noi di Marche Multiservizi siamo arrivati dopo e abbiamo opzionato tutto l’acquisto nel caso di autorizzazione operativa perché l’operazione ci garantisce 160 milioni l’anno. Soldi che servirebbero per evitare di andare in banca a prendere mutui per la rete idrica e quindi per non far pesare gli oneri finanziari sulle bollette. Per noi rimane un investimento, e non è vero che abbiamo messo soldi su una scatola vuota. Abbiamo i terreni opzionati e un progetto valido. C’è un iter autorizzativo in corso e quindi aspettiamo. Ma ci tengo a ribadire che il cda era al corrente di tutto, ha votato unanimamente trovando il pieno consenso anche dei sindacati e dei dipendenti oltre che dalle forze imprenditoriali. Confermo che ho parlato all’inizio dell’intera operazione col sindaco di Petriano e con quello di Urbino". Sul fatto che un agente immobiliare di Petriano abbia detto di esser stato contattato proprio da Marche Multiservizi per trovare i proprietari dei terreni da acquisire a Riceci fin dal 2021, ha negato totalmente.

Ma c’è qualcosa che non torna. Nella lettera dell’avvocato Bucci per conto di Marche Multiservizi inviata a tutti i sindaci soci nel luglio 2023 si scrive testualmente: "Nella seduta del 14 ottobre 2022 l’amministratore delegato ha informato il cda di aver ricevuto lo stesso giorno da un imprenditore privato una proposta di collaborazione su un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi. Il Consiglio ha espresso condivisione per l’iniziativa". Quindi, Tiviroli ieri dice in Commissione di aver avuto la proposta nel 2021, e poi in un nuovo incontro con Ambrogio Rossini prima dell’estate 2022, e di aver ratificato la pratica tra ottobre e dicembre 2023. Invece nella lettera dell’avvocato Bucci si afferma che Tiviroli ha saputo tutto per la prima volta a ottobre 2022.

ro.da.