Tiviroli sollecita gli invasi: "Abbiamo poca acqua"

"La nostra provincia ha una situazione critica dal punto di vista idrico e ci sono tanti problemi su cui lavorare, ma creare invasi di sufficienti dimensioni aiuterebbe molto". Lo ha ribadito l’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli, durante una conferenza tenuta nella sede di Urbino capoluogo. "Ci basiamo troppo sull’acqua di superficie, i nostri invasi sono piccoli e le acque di profondità poche - afferma -. Purtroppo, le sorgenti rischiano di sparire, perciò servono decisioni che garantiscano l’approvvigionamento idrico per la provincia. Creare uno o più invasi può aiutare a ridurre i danni e i fenomeni di allagamento, a garantire la presenza d’acqua e a produrre energia pulita e indotto turistico-sportivo. Le piogge possono solo mitigare il problema per alcune settimane, ma all’acqua serve tempo per raggiungere le falde e, per effetto dell’assenza costante delle nevi, tutti gli anni il battente si abbassa. Speriamo, comunque, che ogni tanto piova, soprattutto per riempire gli invasi lungo il Metauro, che andrebbero sfangati". Secondo Tiviroli, ci sono cinque aspetti su cui intervenire: "Il primo è sensibilizzare il cittadino, già dalle scuole, a un uso razionale dell’acqua. Dobbiamo poi lavorare per ridurre le perdite degli acquedotti, anche se sostituire un chilometro di tubature costa ora 140mila euro, a fronte dei 100mila richiesti nel 2022, e comunque, con 5.2 metri cubi d’acqua dispersi per chilometro, siamo più performanti rispetto alla media nazionale, che è di 22. Bisogna cercare fonti alternative, soprattutto pozzi di profondità, e sfangare gli invasi gestiti da Enel lungo il Metauro, che operano a un quarto della propria capacità. Da ultimo, dobbiamo realizzare un invaso importante: richiederà almeno 10 anni, ma va fatto. Abbiamo commissionato uno studio di fattibilità alle Università di Urbino, Ancona e Bologna, che dovrebbe arrivare tra circa due mesi. Non ci diranno dove farlo (per quello serviranno i progettisti), ma almeno avremo una panoramica dei pro e contro alle varie ipotesi".

Nicola Petricca