Tizi apre le danze, Salvucci le chiude. Il Tolentino manda ko il Monturano

Tolentino 2 Monturano Campiglione 0: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Conti (15′ pt Salvucci), Tomassetti, Massini (15′ st Mariani), Tortelli, Cicconetti (32′ st Moscati - 44′ st Chiavellini), Capezzani, Lovotti. All. Passarini

MONTURANO CAMPIGLIONE: Monti, De Carolis (8′ st Iulitti), Fabi (8′ st Baiocco), Morelli, Adami, Muzi (45′ st Curzi), Russo, Ercoli (1′ st Santarelli), Altobello (1′ st Cheddira), Palestini, Ruggeri. All. Cuccù

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno

Reti: 23’ Tizi, 42’ st Salvucci

Corre il Tolentino che batte il Monturano e continua la sua striscia positiva. Le reti, una per tempo, siglate da Tizi e Salvucci consentono ai cremi di rafforzare il quarto posto in classifica, mentre vedono complicarsi la posizione del Monturano, ora penultimo con i Portuali. Gara mai in discussione con i locali che dopo il vantaggio, arrivato nella prima frazione, nella ripresa centrano un palo e sciupano un paio di buone occasioni, prima di siglare il raddoppio che mette in ghiaccio il risultato.

Si inizia con le opportunità capitate a Lovotti e Cicconetti, con il Monturano che reclama un rigore per un presunto fallo di mano in area. La rete del vantaggio arriva al 23’, ci pensa capitan Tizi con un gran tiro dal limite a superare Monti. Due minuti dopo Lovotti ha la palla del raddoppio, ma la alza di un soffio. Gli ospiti si vedono con una punizione di Palestini respinta di pugno da Bucosse. La ripresa si apre con una palla gol per Lovotti, Monti miracoleggia e devia in corner. Al 13’ ci prova il Monturano con Cheddira, ma Bucosse è attento. Tolentino arrembante, al 26’ tiro di Lovotti che si stampa sul palo e un minuto dopo Cicconetti si divora un gol a porta vuota. Il Monturano replica su punizione, ma la battuta di Palestini termina alta. Il raddoppio dei cremisi al 42’ st grazie a Salvucci che in ripartenza attraversa tutto il campo e supera Monti in disperata uscita.