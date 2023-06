Tiziano Marchetti riconfermato alla guida della Proloco di Gradara

Tiziano Marchetti resta alla guida della Proloco di Gradara; Maria Ida Bischi è vice presidente, mentre Giovanna Ricci, si conferma colonna portante dell’organizzazione, coprendo il ruolo di segretario della Proloco. Il nuovo direttivo che resterà in carica tre anni è formato da: Tiziano Marchetti (residente) Maria Ida Bischi (vice Presidente), Giovanna Ricci (segretario) , Marika Bocconcelli, Thomas D’Amico, Gioele Bacillieri, Marco Giammarchi e Manuele Arduini (revisore dei Conti).

"Grazie all’eredità storica di cui Gradara gode e al fascino che da sempre incarna – osserva in una nota l’amministrazione comunale –è meta, in ogni stagione, di tanti turisti e scolaresche. Per queste ragioni il ruolo della Procoloco è centrale e ricco di attività da sviluppare e promuovere. Tiziano Marchetti che ha affrontato brillantemente il mandato appena conclusosi, è animato, nello svolgimento dell’ incarico da quell’entusiasmo che caratterizza chi ama il proprio territorio. "La Proloco è alimentata da persone che lavorano insieme – ha osservato il presidente ringraziando per la fiducia dimostrata nei suoi confronti – non a titolo oneroso, ma per il piacere e la passione di valorizzare Gradara".