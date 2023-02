Toccaceli: "Il sindaco tace sul dipendente infedele"

Non è la prima volta che il consigliere comunale Giacomo Toccaceli (FdI) se la prende col sindaco Paolini perché, dice, non risponde alle sue interrogazioni. Sullo stesso argomento di oggi, l’aveva già fatto a luglio scorso. L’argomento è la storia dell’ex dipendente comunale indagato per aver usato indebitamente i buoni benzina dell’ente. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri di Pesaro e aveva ammesso le sue responsabilità. Era poi stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Toccaceli sostiene che sulla sua richiesta di chiarimenti in merito alla vicenda Giuseppe Paolini farebbe orecchie da mercante. In particolare non avrebbe risposto circa la possibilità per il Comune di costituirsi parte civile nel giudizio a carico dell’ex impiegato.

Scrive Toccaceli: "Nulla è chiaro in merito alla triste vicenda che nei mesi scorsi ha coinvolto il Comune di Isola del Piano e (un) ex-dipendente comunale, arrestato e sottoposto a misure cautelari per aver utilizzato la tessera carburante del Comune per rifornire l’auto personale. I cittadini chiedono trasparenza e chiarezza, tanto che ho presentato un’ennesima interrogazione scritta e un accesso agli atti per chiedere una risposta netta, nero su bianco, in merito alla possibilità che il Comune si costituisca parte civile nel procedimento penale in corso. Ad oggi, sono ampiamente trascorsi i 30 giorni ed ancora non ho ricevuto alcuna risposta, mentre diffido ad adempiere il Comune ed avviso il Prefetto per questa incresciosa situazione che si ripete ormai di consuetudine sulla possibilità di accedere agli atti amministrativi".

Conclude Toccaceli: "Perché il sindaco Paolini non risponde? Perché non prende una posizione ben definita?".