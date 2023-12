Toccare, vedere, sentire. Ecco la "stanza magica"

Il Centro residenziale per anziani Don Paolo Tonucci, apre la "stanza magica": fonti luminose, stimoli tattili, musica rilassante, oli essenziali e un arredamento certificato sono stati studiati per catturare l’attenzione degli anziani ospiti, secondo il metodo Snoezelen, anche di coloro che hanno disturbi cognitivi e patologie neurodegenerative. La ‘stanza magica’ genera benessere e serve a rilassare. L’aspetto innovativo del progetto è l’utilizzo di una postazione mobile in grado di raggiungere gli anziani a letto e ricreare un ambiente rilassante nelle loro camere. L’obiettivo è quello di indurre stati di benessere psicofisico, riducendo comportamenti disadattati e migliorando la comunicazione attraverso il potere rilassante e stimolante dell’ambiente e del materiale di cui è corredato lo spazio.

"Nel Centro residenziale Don Paolo Tonucci, accogliamo gli anziani con professionalità e dedizione – ha sottolineato ieri mattina, durante l’inaugurazione, l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti – e la ‘stanza magica’ rappresenta un ulteriore passo avanti per lo sviluppo sensoriale degli ospiti in un ambiente confortevole, con l’obiettivo di potenziare le abilità funzionali e le capacità relazionali degli anziani. Gli studi hanno dimostrato che l’armonia di luci, stimoli tattili e musica rilassante favorisce il benessere, ottenendo risultati positivi anche per chi soffre di demenza e Alzheimer. Questo nuovo progetto è una testimonianza tangibile del dell’impegno a prendersi cura degli ospiti della residenza protetta e della casa albergo per anziani, con l’autentico desiderio, nel limite del possibile, di migliorare le loro vite. La stanza magica è stata realizzata su proposta del gestore, ma con il sostegno dell’amministrazione comunale.

an. mar.