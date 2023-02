Tocco d’arte alla rotatoria Il molo ora ha ’Prosperità’

Torna da dove aveva lasciato Roberto Lugli. Torna al porto, un luogo che aveva segnato collocando sulle banchine ed anche sugli scogli le sue sculture: "I gabbiani". Ora torna, ma sul fronte opposto, perché da qualche giorno ha posizionato una grande scultura di oltre tre metri di altezza che è intitolata "Prosperità" al centro della rotatoria di via Strada Tra i Due Porti, all’ombra dei grandi capannoni del cantiere navale ‘Rossini’.

Montata ed installata già da diversi giorni, ma solamente nella giornata di ieri mattina c’è stata l’inaugurazione ufficiale da parte delle autorità. Presenti per questo simbolico taglio del nastro, oltre al sindaco Matteo Ricci anche il vicesindaco Daniele Vimini: "Un intervento che va a riqualificare – hanno sottolineato sia Ricci che Vimini – una zona del porto che negli ultimi anni ha guadagnato tantissimo fascino e bellezza, anche grazie ai cantieri Rossini. Uno spazio molto frequentato dai pesaresi, soprattutto d’estate, per il bellissimo tramonto che si può ammirare. La scultura – hanno aggiunto – si sposa con il paesaggio e con gli edifici circostanti , perfettamente in linea con la strategia di riqualificazione degli spazi più vissuti, in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024".

Presenti anche alla cerimonia di inaugurazione un ufficiale della Capitaneria di Porto – il suolo è demaniale – e quindi Franco Andreatini.

Cosa ha voluto esprimere con questa realizzazione lo scultore Roberto Lugli? "Il significato della scultura – dice – è un messaggio prettamente di positività contro le avversità della vita. Il suo nome Prosperità garantisce una evoluzione verso l’alto in cui la forza dell’uomo supera, grazie soprattutto al proprio sostegno, le difficoltà della vita".

Un ritorno quello di Roberto Lugli che aveva posizionato sue opere oltre ‘ai gabbiani’ anche davanti alla sede della Capitaneria di Porto. Opere rimosse qualche anno fa quando lo scalo cittadino venne interesato dai lavori.

Di Roberto Lugli che ha un passato anche come design in collaborazione con Enrico Tonucci, un’altra opera che si trova posizionata in un’altra rotatoria molto trafficata come quella dell’Iperossini.

Un porto comunque che ha un segno distintivo sul mole di Levante, come la grande scultura ‘Ordine cosmico’ di Eliseo Mattiacci, che ora trova un’altra opera sul fronte opposto e cioè sulla rotatoria fra i due porto con "Prosperità".