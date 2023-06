"Togliere gli autobus? Una trovata infelice"

"La piazza semplicemente non sarebbe più la stessa". Bastano poche parole a Umberto Piersanti, poeta, scrittore, docente e profondo conoscitore delle dinamiche sociali della città di Urbino, per esprimere una visione su ciò che sarebbe la piazza se pian piano scomparissero gli urbinati che la popolano e l’hanno sempre popolata. Il riferimento è alla situazione che da qualche settimana si è venuta a creare nelle ore serali, quando – dalle 17,50 in avanti – nessun autobus cittadino attraversa più il centro storico, costringendo chi volesse venire al (o tornare dal) centro a spostarsi a piedi poco fuori le porte della città. Qualche centinaio di metri di camminata, certo, che però non sono affrontabili da tutti allo stesso modo.

"Anche se non frequento Urbino quotidianamente – dice Piersanti –, posso benissimo immaginare cosa succederebbe se questa decisione diventerà permanente. Ho anch’io un problema al ginocchio e capisco benissimo le persone anziane con difficoltà a camminare: così facendo vengono semplicemente tagliate fuori dalla piazza, perché dover riprendere l’autobus all’ora di cena, alla fine della giornata, andando a raggiungerlo lontano dalla piazza è scomodo per tutti, figuriamoci per loro".

C’è un risvolto poi su cui lo scrittore punta l’attenzione: "La piazza privata degli anziani urbinati è una piazza in cui manca qualcosa. La loro presenza la rende viva, la rende ciò che è da sempre, un’agorà, un luogo di chiacchiere, di discussioni, di idee, anche di lamentele".

L’interazione tra loro e gli studenti e i turisti, fatta anche solo di sguardi o di gesti, i capannelli che si formano e si muovono con il muoversi dell’ombra e il passare delle ore, sono parte integrante della piazza: "Sono solito dire una cosa: gli Urbinati credono che il meridiano di Greenwich passi sotto l’orologio della piazza. Da quando son piccolo gli appuntamenti si prendono sotto l’orologio. Non so immaginare cosa possa essere quel luogo con sempre meno gente che riesce ad arrivarci. I primi appuntamenti con le ragazze si prendevano sotto l’orologio. Una volta si fermò ed eravamo tutti sbandati, ci mancava un riferimento, anche se avevamo l’orologio al polso. Credo che da sempre l’orologio, simbolo della piazza stessa, ha interpretato la vita urbinate. Negli anni ’60 soprattutto la “piassa“ era il luogo delle discussioni, politiche, civili, delle liti. Ma non ha mai smesso di esserlo del tutto. Una volta ho sentito Paolo Volponi che faceva un comizio per i Repubblicani: parlò anche del vento che passava tra i vicoli e la piazza. Da contenitore a oggetto del discorso".

Conclude Piersanti: "Restringere la piazza a un posto per coloro che non hanno problemi a muoversi, ovvero turisti e studenti, significa portar via una tradizione. Già lo spazio per le persone è stato gradatamente occupato dai tavolini di tanti bar, non possiamo anche togliere loro il mezzo per arrivarci e viverla. Che fastidio danno mai gli autobus? È una decisione sbagliata, una trovata infelice, che va contro la bellezza delle cose".

Giovanni Volponi