Tolkien, lezione sul grande scrittore

Si conclude domani alle ore 18,00 nella sala convegni di palazzo Ciacchi (via Cattaneo, 34) con la conferenza "Cantami, o Diva, della Terra di Mezzo… Tolkien e il mondo classico" il ciclo di tre lezioni di Pierluigi Cuccitto che la Società pesarese di studi storici ha dedicato al grande scrittore britannico John R.R. Tolkien (1892-1973). Dalle conversazioni è emersa la complessità di uno scrittore fantasy e dalle solide basi storiche, letterarie e filologiche. Tolkien si è ispirato solo alle saghe nordiche, si credeva una volta: opinione oggi smentita perché non teneva conto dell’influenza altrettanto importante che, grazie agli studi compiuti, su Tolkien e le sue opere ha avuto il mondo classico, a partire dall’Eneide di Virgilio, da lui molto amata. Un viaggio nel rapporto tra Tolkien e il mondo classico - questo il tema della conferenza - permette di scoprire i profondi legami della Terra di Mezzo col mito di Atlantide, attraverso le vicende di Nùmenor, il grande regno degli Uomini "caduti"; mostra l’influenza della Repubblica di Platone sulla creazione dell’Anello di Sauron, attraverso Gige e l’anello dell’invisibilità; chiarisce la diretta ispirazione dal mondo di Costantinopoli per la creazione del grande regno di Gondor nel "Signore degli Anelli". Infine, sarà raccontata una storia ancora poco nota in Italia: un dialogo di ispirazione platonica su morte e immortalità tra un Elfo e un’Umana, un testo che arriverà in Italia nel 2026 all’interno della collana "La storia della Terra di Mezzo" in corso di pubblicazione presso Bompiani. Questa conversazione, come le precedenti, rimane registrata nel canale Youtube della Spss https://www.youtube.com/@societapesaresedistudistorici (al quale, tra l’altro, ci si può iscrivere gratis e con un clic).