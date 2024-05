Tom Storer per dare il via ad “Artemista“

E’ un omaggio a Tom Storer, la terza edizione di “Artemista“, il progetto culturale dei fanesi Samuele Bertini e Umberto Gennari che da domani al 19 maggio metterà in mostra nella chiesetta del Suffragio un’idea nata durante il lockdown: offrire a tutti la possibilità di curiosare all’interno delle case degli altri fanesi condividendo sul gruppo Facebook “Artisti&pittori Fanesi“ le opere d’arte appese alle proprie pareti.

"Artemista mette in strada una settimana di esposizione, facendo vivere con i 5 sensi la pagina Facebook" spiegano i curatori della mostra intitolata “Tom Storer 71“ che riprende l’abitudine dell’artista di firmare le opere con le ultime due cifre dell’anno ma indica anche il numero di opere esposte. "Sono 71 perché il 1971 è il nostro anno di nascita – spiegano Bertini e Gennari – per questo ci è piaciuto caratterizzare la mostra così. Siamo arrivati alla terza edizione ed abbiamo pensato di inserire all’interno del palinsesto (che l’anno scorso ha omaggiato Generali, Marano, Palazzi e Corsaletti, ndr) un nome importante della pittura fanese del dopoguerra".

Tom Storer era un maggiore dell’armata britannica giunto a Fano durante la guerra. Qui si innamorò della contessa Saldini con la quale convolò a nozze e sebbene successivamente quella relazione si interruppe, una più forte e duratura era già nata tra Storer e Fano. "Qui produsse 827 quadri, per la maggior parte dipinti all’interno delle mura romane – concludono Bertini e Gennari –. Noi ne metteremo in mostra 71, appartenenti a una ventina di fanesi, che partono dagli anni ’50 per arrivare al 1973, l’anno della sua morte". In mostra il caratteristico cappello di paglia che il pittore non mancava mai di indossare e due ritratti che gli fece il giovane amico Pierluigi Piccinetti. A completare l’esposizione, un documentario firmato Paolo Del Bianco che in 12 minuti racconta l’autore. "L’ho conosciuto nel ’71 quando ho iniziato ad esporre anche io all’Accolta dei 15 – racconta Piccinetti – poi siamo diventati amici nonostante la differenza di età: mi voleva un gran bene e mi rispettava. In quell’anno mi invitò ad andare con lui a San Benedetto del Tronto perché c’era un’estemporanea importante. Aveva prenotato tutto. Siamo arrivati la sera in treno: avevamo con noi un gran armamentario ma lui viaggiò vestito molto elegante, con la cravatta del reggimenti inglese. La mattina dopo dovevamo andare a timbrar le tele e poi dipingere. E’ arrivato con gli abiti già tutti sporchi di vernice e il cappello di paglia che sarà in mostra. Camminavamo e tutti ci guardavano perché sembrava Van Gogh con la casetta sulle spalle. Abbiamo scelto il faro dove ci sono i cordai, come soggetto. Io ho dipinto una tela che ancora ho. Lui ci metteva molto a dipingere perché andava nei particolari. Siccome avevo finito prima, ho iniziato a fargli un ritratto a carboncino. Passa un signore con la bicicletta, mi scatta una foto e poi mi chiede di vendergli il ritratto, che però non era finito. Tom mi disse: “vendi vendi!“. E l’ho venduto. Tornati a Fano diceva: “a San Benedetto Piccinetti vendeva miei ritratti come le pizze“". La mostra si inaugura sabato con un’esibizione en plein air degli artisti appartenenti al gruppo facebook (dalle 15 alle 18) e sarà visibile gratuitamente tutti i giorni dalle 18 alle 22.

Tiziana Petrelli