Tombini, maxi operazione: "Intoppati da scarti edili. Ne puliremo 25mila"

Foglie, cicche e cemento. E’ questo miscuglio – temibile – a tappare i tombini (o caditoie che dir si voglia) di mezza Pesaro. "Da qui l’esigenza di un’operazione seria e mirata a pulire i canali delle acque chiare – spiega l’assessore Enzo Belloni – sia per aumentare la capacità di assorbimento, limitando ristagni, e sia perché si tratta di un deflusso che non è filtrato dal depuratore, ma arriva al mare". Evitare allagamenti e ridurre l’inquinamento sono quindi gli obiettivi della pulitura straordinaria, pronta a partire dal 23 ottobre, in una prima fase sperimentale, in zona mare. Il piano prevede l’intervento di macchinari specifici – capaci di aspirare i sedimenti – e altri come la normale spazzatrice per cui la carreggiata serve sgombra da automobili. Da qui l’organizzazione di un Piano di pulizia caditoie, anticipata dal Carlino, che limita alcune abitudini dei residenti con rischio di multe e rimozione delle automobili laddove non venisse rispettato il divieto di sosta, temporaneo e straordinario, ambo i lati. "La sosta con rimozione interesserà sei vie. Il divieto verrà cadenzato: nell’arco della giornata durerà sei ore al giorno e nell’arco della settimana interesserà, a turno, una o massimo due vie a volta". Lo specchietto riassume il calendario del divieto di sosta con rimozione che sarà valido dal 23 ottobre al 23 dicembre anche se nell’ordinanza c’è scritto 31 dicembre, su ambo i lati della strada, dalle ore 12 alle ore 18.

Volendo schematizzare, chi è abituato a parcheggiare in zona mare deve tenere a mente che sarà vietato farlo, dalle ore 12 alle ore 18: ogni lunedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni martedì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni mercoledì, in viale Trieste, nel tratto tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); ogni giovedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano. Ma perché i tecnici di Mms parlano di cemento? "E’ un problema sorto, in modo massiccio ed evidente con l’edilizia e i cantieri del bonus 110% – spiega Macor –. Da un anno a questa parte, purtroppo abbiamo rilevato diverse caditoie murate per via dei detriti cementizi lasciati dalle ditte, piccole e grandi, impegnate in città. Quando le ditte puliscono i loro attrezzi rilasciano residui cementizi in abbondanza che nelle caditoie, se non piove per una settimana, si solidificano". Così è capitato di dover intervenire, in più d’una con martello e mazzola...

"Sì – conferma Macor –. Non è che sto parlando della periferia: in via San Francesco, quando hanno fatto i lavori, hanno pulito una intera betoniera. In altre vie abbiamo trovato di tutto, non ultimo residui di vernici. E’ un intervento che a fronte di questi ritrovamenti va fatto in tutta la città. Sempre perché si tratta di residui che non sono filtrati dal depuratore, ma finiscono nei fiumi e nel mare".

L’operazione si preannuncia impegnativa: "Sì perché in città abbiamo oltre 25mila caditoie – spiega Macor –. Nella maggior parte si tratta di togliere tappi fatti da materiale organico come le foglie; in altre, purtroppo, può esserci l’aggravio di materiale inorganico come le cicche di sigarette che sono particolarmente dannose. Nelle caditoie più intasate contiamo di aspirare, mediamente, tre litri di fango e depositi, ciascuna". Belloni, non abbandona il suo piglio operativo: "Da qualche parte bisogna iniziare: cominciamo dalla zona mare che attualmente è meno trafficata". Entrambi, però, avvertono: "Davanti a fenomeni intensi, con piogge torrenziali, non c’è caditoia che tenga – dicono – visto che le acque chiare sono convogliate in tubazioni dalla sezione relativa, di media e piccola grandezza". Per intoppare una caditoia "bastano 20 foglie qualche cicca – sbotta Belloni –: la gente non si rende conto dei danni che procura all’ambiente. Le cicche buttate a terra sono quelle che finiscono in mare".

Tra le varie cose interessanti ieri, Macor, ha annunciato l’azione pulitura straordinaria, messa a segno con una spazzatrice-idropulitrice, a beneficio dei marmi e degli angoli anneriti a causa delle deiezioni, solide e liquide, dei cani: "Abbiamo iniziato un trattamento a base di enzimi naturali che lentamente ma in modo efficace scioglierà le incrostazioni. Abbiamo iniziato con i pilastri di via San Francesco, ma servirà tempo".

Solidea Vitali Rosati