"Tombini, pulizie al contrario: si inizi da Pantano"

"Pulire prima a valle che a monte: non è furbo – il commento è del consigliere di quartiere, Marcello Valdinocci (FdI) –. La pulizia delle caditoie, definita addirittura straordinaria dall’amministrazione, prima che in zona mare sarebbe dovuta partire a monte. Dove? In tutte le situazioni più critiche sparse nei vari quartieri". Essendo consigliere del quartiere 12, Valdinocci, s’è fatto un giro per Pantano e ha inviato una serie di situazioni non proprio murate, ma quasi, a dimostrazione di quanto osservato. Le spiegazioni date dall’mministrazione comunale non convincono Valdinocci.

"Evidente è che se si arriva a svolgere un’azione denominandola straordinaria – osserva – quella ordinaria non è stata fatta e questo è molto grave, essendo un obbligo di legge. La pulizia delle caditoie è, per sua natura, un tipo ben preciso di manutenzione ordinaria, tanto da essere così codificata tra le normali e canoniche funzioni dei servizi di igiene urbana. Iniziare oltretutto la loro pulizia dalla zona mare, per ragioni legate al traffico cittadino testimonia di una palese inadeguatezza professionale nell’affrontare un problema che non può sottostare a ragioni di traffico, ma deve trovare la sua soluzione nella immediata ripulitura nelle aree sensibili collocate a monte e in “centro città”".

"Si legge poi che le caditoie sono otturate, perché, alcuni operai edili operanti in ristrutturazioni svuotano secchi con il rimasuglio di acqua e cemento derivanti dalla pulizia degli stessi. Questo denota che, l’otturazione sistematica delle caditoie da parte delle imprese edili deriva a sua volta dalla mancanza di adeguati controlli e dalla contestuale assenza di manutenzione che fortifica così comportamenti scorretti ed incivili. Le imprese, del resto, sono facilmente identificabili e per questo che si può parlare di lassismo da parte dell’amministrazione comunale. Una manutenzione ripetuta periodicamente e quindi ordinariamente è il più efficace deterrente contro comportamenti e pratiche inaccettabili certo, ma che vengono incoraggiate da una incontestabile inerzia dei pubblici uffici. In conclusione, si legge anche, che i tombini a Pesaro sono 25 mila, per fare la pulizia di tutti in un anno – osserva Valdinocci – bisognerebbe pulirne 6869 al giorno, cosa impossibile da realizzare. Ma penso, che non tutti siano in condizioni disastrose. Ritengo più corretto intervenire con un giro perlustrativo in tutti i quartieri agendo sulle maggiori criticità - allora forse in due mesi tutta la città, vista l’emergenza sarà pulita, anziché un solo quartiere, altrimenti tutto ahinoi sarà vano".