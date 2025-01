Tommaso e il suo presepe top: "Il prossimo anno lo fai in municipio"

Altro che play station, videogiochi, cellulari e compagnia bella. A Tommaso, 12 anni, piace fare il presepe. Ci pensa lui, ogni anno. E ci mette tutta la sua forza creativa. "È bello vedere che un ragazzo così giovane preferisce una passione che sviluppa la manualità e la fantasia, alle mode del momento", ha commentato il sindaco Andrea Biancani, che l’altro ieri ha fatto visita alla famiglia Delbaldo, a Muraglia.

"Qualche giorno fa ho ricevuto una mail che mi ha colpito molto - racconta -. Manuela Canestrari, mamma di Tommaso, mi ha invitato a casa loro per vedere il presepe che il figlio costruisce in occasione del Natale". Una tradizione che Tommaso porta avanti, insieme al padre Simone, da quando aveva solo 5 anni. "Incuriosito dalla richiesta ho deciso di accettare l’invito e sono davvero contento di averlo fatto. In primo luogo perché ho avuto il piacere di conoscere una bella famiglia pesarese composta da Manuela, Simone, Tommaso, sua sorella Ludovica e il cagnolino Brando. Poi anche perché ho avuto modo di vedere che esistono ancora giovanissimi che per divertirsi non hanno bisogno solo di videogiochi o cellulari, ma portano avanti la nostra cultura e le tradizioni".

Il presepe di Tommaso (di circa 3x2 metri) è composto da statuine realizzate da artigiani, alcune delle quali meccaniche, con animali che si muovono e acqua che scorre realmente. "Ogni anno chiedo in dono a Babbo Natale una statuina in movimento - racconta -. Di solito le scelgo da quelle che vengono realizzate dagli artigiani che espongono i loro lavori nelle casette dei mercatini natalizi in centro storico". Il sindaco Biancani, ha invitato Tommaso ad esporre il suo presepe nell’androne del Comune: "È bellissimo! Se vorrai, il prossimo anno, potrai costruirlo nell’ingresso del Municipio. Sarebbe un piacere ospitarlo, ma ancora più bello vederlo nascere dalle mani di un ragazzo così giovane e appassionato. Complimenti".