Tommasoli: "Da tempo lavoro su questa anomalia"

"Sarebbe utile concentrarsi sulla necessità di agire per trovare finalmente una soluzione alla situazione che realmente si trascina da oltre 17 anni. Come sarebbe opportuno che i consiglieri comunali, che negli ultimi 17 anni si sono succeduti, e mi hanno preceduta, dessero spiegazioni della trascuratezza di questa problematica essendo rappresentanti di questo specifico territorio". Lo scrive Francesca Tommasoli, la consigliera comunale di maggioranza, proprietaria dell’edificio che dà accesso al ‘teatrino’, l’area verde che la sua famiglia cedette al Comune.

"Per quel che mi riguarda – dice – voglio sottolineare che a fine 2019, non appena eletta come consigliere del quartiere, ho immediatamente rappresentato l’anomalia e la necessità di un intervento urgente sul sito, sia al capo di gabinetto di allora sia all’assessore di riferimento. Incessantemente per due anni mi sono esposta richiedendo attenzione per un intervento indispensabile e non più rimandabile. E, come frutto bipartisan del mio impegno insieme a quello di un altro consigliere comunale, è stata assunta finalmente una delibera con la quale il Comune ha assegnato a tecnici esterni i rilievi e la progettazione per l’apertura e la realizzazione di un ingresso al sito “permanentemente aperto” che comprendesse anche la sistemazione di alcune porzioni di muri perimetrali (pericolanti) allo scopo di ottenere una riqualificazione completa di quello spazio per pubblico".

"Poi – prosegue – burocrazia e osservazioni di altri enti pubblici coinvolti hanno rallentato i lavori, ma evidentemente questo non può certo riguardare la mia persona né possono essere richieste a me spiegazioni tecniche e specifiche. Ho anche attivato l’iter e ottenuto il nulla osta dalla Prefettura per intitolare il tutto, teatrino e giardino, al prof. Michele Provinciali non appena terminati i lavori. Il mio esclusivo interesse è stato, e sarà sempre e solo – la conclusione – quello di far ristrutturare un luogo a beneficio e godimento della collettività tutta e della comunità di Novilara".