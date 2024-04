Tondo di Federico recuperato grazie a un convegno

Durante il convegno “Federico da Montefeltro dalla Mercatello dei Brancaleoni alla Ca’ Zoiosa di Vittorino da Feltre“, tenutosi nel settembre scorso a Mercatello sul Metauro, l’intervento dell’architetto Gabriele Muccioli aveva affrontato anche il tema del ritratto marmoreo del Duca d’Urbino attribuito a Francesco di Giorgio Martini conservato nel Museo della chiesa di san Francesco.

Era stato sottolineato come esistessero almeno altri due medaglioni “gemelli“ raffiguranti il duca Federico, dei quali erano conosciute solo delle rappresentazioni fotografiche. Le ricerche di Muccioli lo avevano portato ad individuarne uno ora al North Carolina Museum of Art negli Stati Uniti e l’altro in quel momento nel mercato antiquario. Quest’ultimo, grazie alle rispondenze con una foto d’epoca, riconosciuto come quello proveniente dalla villa di Rusciano a Firenze, donata a Federico dalla Repubblica toscana e trafugato alla fine del secolo scorso.

La segnalazione di un’associazione fiorentina ha poi portato al sequestro dell’opera da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Dopo i riscontri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Prato e Pistoia e l’esame tecnico scientifico eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure del capoluogo toscano, il tondo è stato restituito al sindaco di Firenze, proprio mentre gli atti del convegno vengono consegnati dai relatori per la stampa nella collana “Libri Carte Immagini“ della “Edizioni di Storia e Letteratura“ di Roma. Il volume con gli atti del convegno si preannuncia denso di contenuti e novità e sarà presentato quest’estate nel rinnovato Museo di San Francesco di Mercatello.

Andrea Angelini