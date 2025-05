Tonio e la Ghina, che record. Un matrimonio lungo 70 anni. Amore e dedizione alla famiglia

Nozze di titanio per Tonio e la Ghina. Una vita insieme, lunga settant’anni, celebrata con l’affetto della famiglia lunedì 28 aprile a Urbania. Antonio Tallarini e Domenica Conti – Tonio e la Ghina – hanno festeggiato le nozze di titanio. Settant’anni trascorsi fianco a fianco, tra lavoro, dedizione e famiglia. Per anni sono state figure centrali nella ristorazione durantina. Dopo la fine della seconda guerra mondiale – Antonio è scampato per miracolo al bombardamento di Urbania del gennaio ’44 – la sua famiglia aprì la "Trattoria con alloggio Tallarini", gestito con passione fino al 1968. La storia tra Antonio e Domenica ha radici profonde. Lei, infaticabile cuoca e abile sarta, era cugina della prima moglie di Antonio, morta a soli 21 anni. Da quella vicinanza familiare è nato un legame forte, che si è trasformato in un amore ancora vivo oggi, a quasi 97 anni lui e 96 lei. Vivono ancora insieme, nella loro casa, circondati dall’affetto dei familiari e la Ghina cucina ancora benissimo. Per l’anniversario, la coppia ha voluto riunire l’intera famiglia: i figli, i sei nipoti e i 5 bisnipoti, fino al piccolo Giulio, nato nel 2023, la 5ª generazione dei Tallarini. Tonio è un durantino doc, con la prima moglie si era sposato ben 76 anni fa.

Valentina Damiani