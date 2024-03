Tonnellate di rifiuti a Tavullia da Macerata

Da aprile prenderemo tonnellate di rifiuti da Macerata, ch saranno abbancati nella discarica di Ca’ Asprete a Tavullia. Per la precisione, ne arriveranno 25mila tonnellate quest’anno e 15/20 mila l’anno prossimo. Il tutto è frutto di un accordo con il Cosmarri, il Consorzio che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in prvincia di Macerata, dove l’esaurimento ormai vicino della discarica situata nel Comune di Cingoli, ha reso necessaria la ricerca di siti alternativi un po’ in tutte le Marche, tra cui Tavullia. Per portarli da noi, il costo sarà di 140 euro a tonnellata di rifiuti solidi urbani. Un affare per Marche Multiservizi ma anche un problema in più per la discarica di Ca’ Asprete, il cui riempimento rischia di essere accelerato. La sua chiusura, lo ricordiamo, è prevista per il 2027 ma potrebbe slittare al 2028. Dopodiché è difficile capire cosa succederà-