Tonucci (Banca Pesaro): "Sul 110% al fianco degli enti"

E’ il presidente di Banca Pesaro. Si chiama Massimo Tonucci, di professione commercialista. Ha seguito con grande attenzione le dichiarazioni dei vertici della Provincia e del Comune sull’intenzione di procedere all’acquisto dei crediti derivanti dal bonus 110% per pagare i propri oneri fiscali spalmandoli in tre o quattro anni. Un modo per far ripartire la filiera.

Dottor Tonucci, la banca che presiede sarebbe pronta a rispondere al bando degli enti locali intenzionati ad acquistare crediti 110%?

"Certo, anche subito. Non c’è tempo da perdere. E’ una decisione direi doverosa quella degli enti locali perché risponde alle esigenze di migliaia di famiglie e di tante imprese che stanno per fallire lasciando in strada i propri dipendenti".

Veniamo al dunque, Banca Pesaro come potrebbe comportarsi?

"Chiediamo di sederci il prima possibile ad un tavolo convocato da Provincia e Comune e valutare, insieme a dei consulenti del ramo, come procedere. Da parte nostra posso già dire che, avendo sospeso gli acquisti dei bonus per raggiunta capienza già dal novembre 2021, abbiamo i cassetti fiscali pieni e pronti ad esser venduti agli enti per ripartire con nuovi acquisti".

Essendo commercialista, quindi con imprese edili e famiglie come clienti che cosa sta vedendo nella vicenda del bonus 110%?

"Che è stata ed è una misura di grande impatto per la vita delle persone che vedono trasformare la propria casa o condominio in un’abitazione ad alta prestazione energetica e con misure antisismiche importanti, mentre per l’aziende è un volano straordinario di lavoro. Il guaio è stato il blocco della cessione dei crediti che ha lasciato le aziende che avevano praticato lo sconto in fattura con crediti che non possono riscuotere. Il rischio del fallimento c’è".

Può dire a quanto ammonta la somma dei crediti che occorrerebbe acquistare?

"Direi che si aggira sugli 89 milioni. Rimetterebbe in moto il nostro tessuto economico".

Una grande azienda, che deve pagare milioni di tasse ogni anno, avrebbe convenienza ad acquistare i crediti 110% per compensare le imposte?

"Assolutamente sì. Quel denaro per le tasse rimane generalmente sui conti correnti e non dà interessi. Se speso per comprare direttamente crediti al 110% dai committenti per compensare le tasser, fatto salvo il controllo puntuale sulla bontà del credito, il margine finanziario è nettamente superiore rispetto a tutte le altre opzioni".

ro.da.