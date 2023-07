Tony Esposito suona Pino Daniele "Trent’anni di amicizia e musica"

Terzo appuntamento per i concerti di "Comizi d’Amore". Domani, alle 21.15, alla Rocca Malatestiana di Fano la rassegna organizzata da Rti propone Tony Esposito, percussionista e grande amico di Pino Daniele che suonerà alcune canzoni e raccontando anche aneddoti che lo hanno visto unito per diversi anni al cantautore partenopeo. Una prima nazionale che vede Fano teatro di battesimo per il concerto "Cia’ Guagliò", spettacolo inedito scritto e interpretato dal regista James La Motta con il musicista Salvatore Mazzella accompagnati dalla "JAMmONEz new band", per l’esecuzione di brani che si alterneranno agli ingressi dell’attore e regista dello spettacolo James La Motta che reciterà passi di vita di Pino Daniele. Una serata che si preannuncia coinvolgente. La musica di Tony Esposito è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea. Esposito ha collaborato anche con Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Gino Paoli. Esposito ha iniziato a suonare le padelle per poi diventare l’artista amato da tutti che è ora. Con Pino Daniele ci fu anche un rapporto di amicizia.

"Ho collaborato con Pino Daniele per 30 anni dagli esordi fino a quando ci ha lasciati – racconta Tony Esposito -, il nostro era anche un bel rapporto di amicizia. Nello spettacolo di Fano la band ha arrangiato i pezzi di Pino che oltre ad un cantautore è stato un grande musicista, riconosciuto in tutto il mondo. Invito a venire a vedere e ascoltare il concerto della Rocca Malatestiana, perché sarà una serata speciale. Io sono particolarmente emozionato perché omaggeremo una grande persona, un grande artista e soprattutto un amico".

L’iniziativa è organizzata da Rti Rocca Malatestiana, in collaborazione con Opera Onlus, Coop Culture e Nuovi Orizzonti coop. D’intesa con il Comune di Fano Assessorato alla Cultura con il contributo di Aset e Regione Marche. Info biglietti on line su vivaticket e al Botteghino del Teatro della Fortuna. Telefono 0721 800750.

b. t.