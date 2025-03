‘Top Utility’: premiata Marche Multiservizi

"A Marche Multiservizi – informa l’azienda – l’Oscar per la sostenibilità del ‘Top Utility’". Si è tenuta a Milano la 13ª edizione del premio riservato alle 100 migliori aziende italiane di servizi pubblici locali nei settori di energia, acqua e rifiuti. "Marche Multiservizi ha vinto nella categoria ‘ESG’ (Environmental, Social and Governance) ‘per l’impegno e i risultati nelle politiche a favore dell’ambiente, della diversità, dell’inclusione e del sociale’ ed è entrata tra le migliori cinque nel ‘Top utility Assoluto’ e ‘Formare Talenti’. Si tratta del sesto premio ottenuto dalla multiutility pesarese in 13 edizioni della manifestazione – prosegue la nota – che si basa sull’analisi delle performance compiuta dal team di ricerca di Althesys".