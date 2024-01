Topi d’appartamento, la Polizia ne arresta due

Noleggiavano auto e con quelle andavano a svaligiare le case degli anziani. Prima ne studiavano le abitudini. Poi aspettavano che uscissero di casa, per intrufolarsi in casa loro, forzando con un piede di porco gli infissi meno in vista. Ma l’altro giorno gli agenti del Commissariato di Fano diretto dal vicequestore Stefano Seretti hanno arrestato i due albanesi di 20 e 34 anni. Tutto è partito dalla chiamata al 112 fatta a settembre da un residente di Rosciano che aveva appena visto i due scendere da un’auto e scavalcare la recinzione di una casa. La volante è arrivata subito a sirene spiegate e così, a mani vuote, i malviventi si sono dati alla fuga. Mentre uno dei due poliziotti era rimasto a sorvegliare il veicolo con cui i ladri erano arrivati lì, l’altro si era dato al loro inseguimento a piedi. In quella corsa l’agente era riuscito a memorizzare con precisione le fattezze di uno dei fuggiaschi e sebbene alla fine i due fossero riusciti a far perdere le loro tracce tra i campi, l’identikit fornito è stato utilissimo ai fini investigativi. Le successive indagini hanno infatti portato all’identificazione dei topi d’appartamento, irregolari e senza fissa dimora. Ma gravitanti su Fano. Ora i due sono a Villa Fastiggi in attesa di giudizio.