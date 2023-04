Topi d’appartamento provano in via Venezia ad aprire una cassaforte

Zona mare ancora bersagliata dai ladri. E’ il caso di un appartamento di via Venezia, al secondo piano di uno dei due palazzi gemelli situati davanti a via Chioggia. Qui ieri, intorno alle 17, delle residenti dello stabile hanno sentito un forte odore di bruciato e di fumo. E a quel punto hanno chiamato i proprietari. In questo caso il fratello della proprietaria, la quale si trova all’estero.

I ladri quindi hanno approfittato della casa momentaneamente disabitata per introdurvisi, ancora non si è capito come, visto che sul portone principale, spiega il fratello della proprietaria, non ci sono effrazioni. Forse quindi l’unico passaggio usato dai ladri è stato quello di uno dei terrazzi, su cui si sarebbero arrampicati, per poi forzare una finestra. Una volta all’interno, i ladri hanno tentato con un frullino di aprire la cassaforte, che però ha resistito, ed hanno comunque rovistato nella camera da letto, ma il bottino è scarso, visto che nella casa c’era solo bigiotteria. E un tentato furto è avvenuto ieri sera in una azienda di via Toscana.