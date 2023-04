Topolino e Minnie animano la festa dei lavoratori alla Baia

Il Primo maggio a Baia Flaminia avrà come obiettivo il divertimento dei bambini con un evento – il Kids party – che prevede animazione, spettacoli e attività ludiche gratuite, con intrattenimenti a misura di famiglie. "Le occasioni di svago saranno spalmate durante la giornata – spiega l’assessore Francesca Frenquellucci, ideatrice della prima edizione di “Kids party“ insieme al collega di giunta Enzo Belloni –: dalle 10 alle 12 nel prato al Campo di Marte e dalle 17 alle 19, in Piazza Europa".

Ieri in sala rossa, per la presentazione del programma della manifestazione, oltre a Salvatore Laurano e Martina Portanova, professionisti incaricati dal Comune di dare vita alla nuova iniziativa hanno presenziato Minnie e Topolino. "Saranno le nostre mascotte – confermano Laurano e Portanova –. Le sorprese non mancheranno. Intanto anticipiamo che sono previsti giochi di movimento, aree truccabimbi, spettacoli con le bolle di sapone, musica per far ballare i più piccoli e tanto altro". Belloni e Frenquellucci spiegano le ragioni del nuovo appuntamento: "Per chi volesse o dovesse restare in città per festeggiare il primo maggio sa che a Pesaro potrà avere diverse opzioni – osserva Frenquellucci –. Baia Flaminia, con la sua proposta a misura di famiglie si aggiunge al cartellone di concerti previsto al Parco Miralfiore". Belloni lega il progetto al successo di “Baby Baia“.

"Alla caratterizzazione di Baia Flaminia, ricca di ristoranti e locali dove i pesaresi (e non solo) si ritrovano per fare serata – dice Belloni – si è aggiunta l’immagine di luogo vicino all’intrattentimento per le famiglie. Basti pensare al successo estivo di Baby Baia, la manifestazione del martedì dedicata ai bambini".

La programmazione ha raccolto il plauso dell’associazione commercianti baia Flaminia, raprpesentata ieri dal presidente Goffredo Ferri.

s.v.r.