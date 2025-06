Torino e il suo nuovo romanzo

Il giardino della Biblioteca San Giovanni ospita oggi alle 18 un appuntamento imperdibile di Pesaro Città che legge. Alessio Torino (foto) presenta – con un reading in musica – il suo ultimo libro Il Palio delle Rane (Mondadori), in dialogo con Marco Piferi. Narratore affermato, questa volta lo scrittore nato a Cagli e insegnante a Urbino sorprende con un romanzo in versi che racconta il microcosmo di Luceoli, piccolo paese nel cuore dell’Appennino tra Marche e Umbria dove tutti gli anni si celebra il Palio delle Rane (con evidente riferimento al Palio di Fermignano).

Personaggio chiave della storia è Raniera, cresciuta in una roulotte tra i rom e aiutata dalla Caritas: è lei la “Gran Custode del Palio“ con il compito di allevare le rane per il gran giorno di festa. "Questo romanzo è diverso da tutti gli altri che ho scritto soprattutto perché ho cercato di inseguire una forma di oralità – queste le parole di Alessio Torino –. Volevo scrivere un romanzo che fosse anche una favola ed era importante trovare una forma che richiamasse una dimensione altra. Mentre lo scrivevo ho pensato molto alla musica delle canzoni, alle filastrocche e, appunto, alle favole".

E allora ecco, come in una fiaba bizzarra, scopriamo le avventure di Raniera e delle sue rane. Ingresso libero.