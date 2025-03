Torna a Fanano il Carnevale di Gradara

Il Carnevale, antica festa delle maschere e dell’allegria, a Fanano è sempre degnamente celebrato. Oggi si svolgerà infatti la decima edizione del Carnevale di Gradara, un evento patrocinato dal Comune di Gradara e organizzato dal Circolo Auser Fanano con il Forum delle Associazioni di Gradara, in collaborazione con i volontari della Proloco di Gradara.

Ogni anno il Carnevale di Gradara registra un’ottima affluenza di pubblico, per questo, gli organizzatori, cercano di superarsi nella realizzazione di un evento sempre più coinvolgente. "Quest’anno - scrivono gli organizzatori - per la gioia di adulti e bambini sfileranno ben dieci gruppi mascherati, non mancheranno i carri allegorici, il lancio di caramelle, il trenino dei bambini e molto altro. La sfilata delle maschere è prevista per le 14.30 ma la festa si protrarrà per tutto il pomeriggio. Accompagneranno l’evento la musica e l’animazione di Omnia Live con Rocco e Laura. Non prendete impegni! L’allegria vi attende a Fanano Bassa con Il Carnevale di Gradara".

l. d.