Torna a vivere la “Cenerentola“ di Ronconi

di Claudio Salvi

Quando grazie ad un allestimento e a un anniversario che si trasforma in progetto, si può arrivare a vincere un bando ministeriale. Mettendo al lavoro creatività e intelligenza, il Rossini Opera Festival ha ottenuto infatti un finanziamento dal Mibac in occasione del 25° della messinscena di Cenerentola firmata da Luca Ronconi nel 1988. L’occasione è diventata un progetto dal titolo “Cenerentola #25“ con il quale il Rof si è aggiudicato un finanziamento di 140mila euro grazie ad uno dei bandi messi a disposizione dal Ministro della cultura nell’ambito dei progetti speciali musica 2023.

Ieri la presentazione dell’iniziativa (sono intervenuti tra gli altri l’ambasciatore d’Italia a Berlino Armando Varricchio; il sindaco Ricci e il presidente del Rof Vimini; il sovrintendente Palacio e il direttore del Rof Della Chiara); un progetto che ha come oggetto "la realizzazione di un percorso di divulgazione dei contenuti storici e artistici legati alla conoscenza dell’opera lirica quale simbolo del patrimonio culturale italiano nel mondo anche attraverso le tecnologie digitali. Cenerentola, come hanno spiegato nel corso della presentazione, si articolerà in tre sezioni: Conoscere, Incontrare e Giocare con Cenerentola.

Il calendario prevede una prima serie di appuntamenti durante la settimana precedente alla ricorrenza della scomparsa di Gioachino Rossini (13 novembre 1868). Martedì 7 novembre (ore 20), al Multiplex Giometti Cinema sarà trasmessa La Cenerentola nella ripresa andata in scena al ROF nel 2000 con la regìa di Luca Ronconi, le scene di Margherita Palli e i costumi di Carlo Diappi, Sul podio il maestro Carlo Rizzi, alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e del Coro da Camera di Praga. Mercoledì 8 novembre (ore 18,30) nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini si terrà il Rof Talk La Cenerentola 25 anni dopo, con la partecipazione di Luigi Ferrari (Presidente dell’Istituto Nazionale Studi Verdiani, all’epoca Direttore artistico del Rof), Angelo Foletto (Presidente dell’Associazione nazionale critici musicali), Ilaria Narici (Direttore scientifico della Fondazione Rossini), Ernesto Palacio (Sovrintendente del Rof) e i membri del cast che il giorno successivo canteranno La Cenerentola. Nel corso del Talk sarà presentato il progetto interattivo realizzato per il Rof dalla digital agency Indici Opponibili: una piattaforma didattica da utilizzare come strumento del programma di formazione Crescendo per Rossini.

Giovedì 9 novembre (ore 21) al Teatro Rossini sarà eseguita una selezione di brani della Cenerentola. Nel cast, giovani affermati interpreti formati nell’Accademia Rossiniana. Domenica 12 novembre (ore 18 al Teatro Rossini), il pianista Francesco Libetta terrà il recital Rossini e dintorni, eseguendo musiche di Rossini, Sogner, Valeri, Vernet, Kalkbrenner e Liszt. Seguiranno due appuntamenti di promozione internazionale del progetto al Consolato d’Italia a New York (lunedì 27 novembre) e all’Ambasciata d’Italia a Berlino (giovedì 30 novembre), nei quali sarà riproposta la selezione di brani da Cenerentola e annunciato il programma del Rof 2024.