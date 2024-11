"Torna alle elementari". E Papalini il self made man querelò il bocconiano

Un fascicolo finito sotto la polvere quello riguardante una querela per diffamazione presentata dall’ex presidente di Confindustria provinciale Mauro Papalini contro il suo omologo di Ancona, Pierluigi Bocchini, jesino, titolare di un’azienda "La Glabo" che produce arredi per bar e pasteccerie: per fare un paragone, la "Ifi" dell’anconetano. L’accusa mossa da Papalini – chiude il 2024 a poco meno di 80 milioni con circa 4mila dipendenti – è quella di "aver superato i limite scendendo anche sul personale", ha fatto sapere l’industriale agli amici quando ha deciso di adire le vie legali. Un Papalini che poi ha anche aggiunto: "Non volevo che questa cosa diventasse pubblica perché non è bello per nessuno".

Questa guerra con toni anche aspri risale ad oltre un paio di anni fa quando ci fu il muro contro muro tra pesaresi e anconetani per evitare che il presidente di Pesaro diventasse la prima guida anche regionale, com’era nella turnazione delle cariche. E volorano gli stracci: il finale fu Pesaro da una parte, Ancona dall’altra.

Mauro Papalini in questa azione penale è difeso dall’avvocato Paolo Biancofiore e già si sono avute alcune udienze al tribunale di Ancona. La sentenza dovrebbe essere pronunciata il prossimo mese di marzo e Papalini l’unica cosa che dice al telefono è questa: "Io non ho chiesto nulla e vedremo cosa deciderà il giudice. Comunque se mi dovessere essere riconosciuto un indennizzo per la diffamazione pubblica verserò tutto in beneficenza perché questo non è un problema legato ai soldi".

Lo scontro? Toni durissimi tra il bocconiano Bocchini e il "self made man" Papalini. Ed in questo contesto, ad un certo punto, l’ex presidente di Confindustria Ancona (ha rassegnato le dimissioni la settimana scorsa dopo uno scontro interno, ndr), aveva anche fatto pesare le sue scuole ‘alte’ e cioè che fosse un figlio dell’università Bocconi e quindi si era rivolto nei confronti di Papalini con frasi del tipo "deve tornare alle elementari".

Di questa querela per diffamazione Mauro Papalini non ha informato nessuno, nemmeno all’interno dell’associazione confindustriale pesarese "e non ne ho mai parlato con nessuno perché l’unica cosa che voglio è non finire sui giornali. Se parliamo di industria, di problemi che riguardano il sistema industriale del pesarese ed anche della Regione, massima disponibilità a sedermi attorno ad un tavolo e ragionare. Ma poi se si scende sul personale e si fa di tutto per screditare una persona, allora le cose cambiano. E’ questo è stato il caso di Bocchini", ha commentato l’ex presidente degli industriali alle persone vicine. Esce dalla cappa di nebbia e sale agli onori delle cronache questa storia molto probabilmente per i problemi interni al sistema industriale dorico. Perché da Pesaro non è mai emerso nulla. Se Papalini ha ricevuto in questi giorni telefonate di ‘conforto’ per questa sua azione penale nei confronti di Bocchini, non si sa. Ma lui, Papalini, è molto restio: "Non voglio dire e non voglio commentare nulla".

m.g.