Torna "Baby Baia" Tutto pronto per il secondo martedì

Secondo appuntamento con la nuova edizione di ‘Baby Baia. Un’estate di sorrisi e magia a Baia Flaminia’, la rassegna di eventi, spettacoli e laboratori per bambini a ingresso gratuito che si svolgerà tutti i martedì fino al 1° agosto in piazza Europa, dalle ore 19. Ad organizzare l’iniziativa la nuova associazione dei commercianti di Baia Flaminia composta da oltre il 90% degli operatori della zona che hanno capito l’importanza del lavoro di squadra per la promozione e l’accoglienza nei confronti dei turisti e dei cittadini e si sono uniti in una realtà che si propone di valorizzare con eventi e iniziative uno degli angoli più belli e suggestivi di Pesaro. Oggi apertura di Baby Baia con tante iniziative tra cui truccabimbi, laboratori, pesca, mercatini, esibizioni e prove società sportive, esposizioni e mostre Pompieropoli. In particolare percorsi ed attività per bambini, con spegnitura incendio a cura dell’Associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale sezione Forlì-Cesena; realizzazione della "Lumaca Carlotta" in materiale cartaceo a cura di Nonno Mino; giochi e caccia al tesoro a cura di Baia Camp Torneo di Bang; esibizioni e possibilità di provare alcuni passi ed esercizi della danza a cura di Gimnall Pesaro; di cimentarsi nella pallavolo, con campi da MiniVolley a cura di Montesi Pesaro Pratica sportiva: esibizioni di Kick Box a cura di Kick Box di Yari Ashigaru K1. Alle 22 "Euro Errani Show": spettacolo circense con la partecipazione di "We Bike Marche": tour cicloturistici con "Guide bike" della Regione alla scoperta del territorio marchigiano, educazione stradale e percorsi per bambini e ragazzi. Inoltre "Tutti i Cuori di Rossana" che si occupa principalmente della tutela di bambini e adolescenti affetti da malattie cardiovascolari o cardiopatie congenite, e di prevenzione ed educazione in materia di salute e tanto altro.

l. d.