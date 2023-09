Torna Biosalus, e il Festival si allarga

Dopo tre anni di assenza, il 7 e 8 ottobre torna Biosalus, il festival dedicato al biologico e al benessere olistico. Giunge all’edizione numero 14 e rinnova il format, coinvolgendo ogni angolo della città ducale in un susseguirsi di incontri e conferenze con esperti della salute, del benessere e della prevenzione, dimostrazioni di massaggi e discipline ayurvediche, laboratori e presentazioni di libri a tema.

Cuore pulsante della manifestazione, grazie alla stretta collaborazione col Comune di Urbino, sarà come sempre il Collegio Raffaello, con lo spazio dedicato all’esposizione di prodotti naturali e biologici, ma da qui si dirameranno le arterie principali del festival. Una di queste, novità dell’edizione 2023, si dirige verso il Mercatale: qui benessere farà rima con sport. Ci saranno una pista pump track, dove mettersi alla prova in sella a bici BMX tra salite, discese e curve paraboliche, escursioni in e-bike e camminate alla scoperta dei monumenti di Urbino.

"Quest’area – spiegano gli organizzatori dell’Istituto di Medicina Naturale di Urbino – di oltre 3.500 metri quadrati, si chiamerà Biosalus Outdoor e sarà realizzata in collaborazione con associazioni sportive locali. La seconda arteria condurrà invece a piazza delle Erbe, che sarà la zona gourmet con le eccellenze enogastronomiche del territorio: una bella occasione per fare una spesa biologica a chilometro zero".

La terza direttrice, passando per il mercatino dell’artigianato artistico sotto il porticato di corso Garibaldi, arriverà nella Sala del Maniscalco, dove la Rete Olistica Italiana organizzerà il Festival delle Erbe, per una pausa di benessere green. In quei giorni si terrà anche l’VIII Convegno nazionale di Epigenetica, un filone della genetica che studia come l’esposizione a determinati fattori ambientali, dallo stile di vita all’inquinamento, possa modificare l’espressione dei nostri geni.

"I momenti di integrazione multiculturale – proseguono i coordinatori – con filosofie e discipline orientali sono un altro fulcro portante di Biosalus: si declineranno al Collegio Raffaello in un’area incentrata sul Tibet e le sue usanze tradizionali, come la cerimonia dei Mandala di sabbia colorata, e in una sala dedicata allo yoga". Non mancheranno momenti di spettacolo, con danze e concerti in piazza della Repubblica, e animazione per i più piccoli, tra cui una sessione gratuita di yoga della risata a cura dell’Accademia della Risata di Urbino.

gio. vol.