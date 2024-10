Torna Biosalus, quando il benessere si incontra con l’alimentazione

Entra nel vivo l’edizione numero 15 del Festival Biosalus, la kermesse nazionale dedicata a salute, benessere olistico, biologico e alla cultura dello star bene a 360 gradi. Oggi e domani sono tantissime le iniziative in programma nei vari spazi del centro che ormai da anni caratterizzano Biosalus: al Collegio Raffaello numerosi incontri e conferenze si alterneranno in tre sale per entrambi i giorni. Si va dagli olii essenziali (oggi ore 17.45) al benessere intestinale (domenica ore 14), per arrivare anche alla salute degli animali con un incontro dedicato ai biotipi per la salute del cane. Ma la cultura e la storia si fondono con la salute perché oggi dalle 13,45 sarà protagonista Santa Ildegarda di Bingen, una mistica, filosofa e botanica del XII secolo: Maria Sonia Baldoni, profonda conoscitrice di Ildegarda, preserva e diffonde tradizioni e usi delle piante e degli alberi in tutte le regioni d’Italia. Domani invece la sala del Maniscalco sarà dedicata a lei tutto il giorno, con un convegno nazionale su Ildegarda: dalle sue ricette ai canti sacri, dalla modernità della sua medicina alle pietre curative, per citare solo alcuni spunti. Un occhio speciale nei due giorni sarà orientato verso l’India, Paese ospite. Trattamenti ayurvedici al collegio Raffaello, lezioni gratuite di yoga al Teatro Sanzio, esibizioni di Bharatanatyam, un teatro-danza dalla tradizione millenaria (oggi alle 18 in piazza) e un incontro sulla simbologia del fuoco con rituale finale. In piazza San Filippo, la novità dell’anno: Biosalus Kids. Mamme, papà e bambini avranno un’area dedicata alla famiglia, ricca di stand espositivi, laboratori e talk sulle grandi tematiche della maternità: dal sonno allo svezzamento, fino al babywearing, con tanti esperti del settore.

Gio. Vol.