Torna “Cantiano Fiera Cavalli“: natura, musica e divertimento

Prima il Covid, poi l’alluvione. “Cantiano Fiera Cavalli“ ha dovuto pagar dazio nell’ultimo periodo a due situazioni inimmaginabili. Ma ora si riparte e presenta un contenitore variegato, un cocktail assortito tra spettacoli equestri di alta qualità, la fondamentale presenza degli allevatori del cavallo del Catria e tutto l’indotto legato alle tipicità e alle eccellenze. "Finalmente riponiamo le nostre attenzioni alla classica vetrina di ottobre (domenica 8 e domenica 15) dopo il forzato stop – fa sapere il sindaco Alessandro Piccini – e lo facciamo consapevoli dell’importanza di un grande e storico evento che, attraverso il cavallo del Catria, rappresenta un momento di forte visibilità e promozione capace di generare economia reale e misure di sostegno alle attività d’impresa del territorio, durante tutto l’arco dell’anno, per facilitare l’economia locale e perché no, contribuire alla tenuta demografica delle aree interne".

"Gli attori protagonisti ormai consolidati a supporto dell’ente organizzatore quale il Comune di Cantiano – continua il primo cittadino – sono l’Associazione Allevatori Cavallo del Catria (Aacc, il centro ippico La Badia (dove si svolge la kermesse, Chiaserna), l’Azienda Speciale Consorziale del Catria, l’associazione Selva Chiaserna, l’associazione Commercianti di Cantiano, la Pro loco, le università agrarie di Chiaserna e tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono a mettere in scena un così complesso contenitore".

Format classico concentrato nelle due sole domeniche: da un lato lo spazio cavalli con le iniziative e le gare del centro ippico, la valutazione dei migliori capi con gli allevatori del cavallo del Catria, gli spettacoli e gli intrattenimenti equestri. Dall’altro, nello spazio adiacente, un vasto spazio dedicato ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio assieme a una ricca offerta enogastronomica e musicale.

"La prima domenica sarà incentrata sul cavallo del Catria – argomenta Piccini – nella seconda si introdurrà anche il tema del turismo sostenibile, ben riassunto in questo grande evento che unisce all’unicità del cavallo, la bellezza del contesto ambientale, le eccellenze agroalimentari, lo sport equestre, trekking e bike. Tutto questo mentre siamo in attesa della concretizzazione dei trasferimenti di risorse della legge regionale che tutela questa nostra peculiarità mentre per la prima volta ci sarà un sostegno diretto da parte del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)".

Amedeo Pisciolini