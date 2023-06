Torna ‘Come un libro aperto’ Ci sono Lo Iacono, Cirri e D’Ambros

Doppio appuntamento oggi per la rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’ organizzata dal Comune di Mondolfo col patrocinio della Regione. Apertasi mercoledì con Marino Bartoletti, che è anche il presidente onorario dell’iniziativa, e proseguita giovedì e ieri con altri ospiti di prim’ordine, tra i quali Davide De Zan, questa rassegna diffusa nel territorio di Mondolfo e Marotta ospiterà nella giornata odierna altri tre noti personaggi. Alle 18,15 al Chiostro di Sant’Agostino, nel cuore mondolfese, sarà la volta dell’autrice siciliana Simona Lo Iacono, che presenterà il suo libro ‘Il mistero di Anna’, dialogando con Francesca Tombari della Libreria Mondadori di Fano. Alle 21, in piazza Dell’Unificazione a Marotta ci saranno Massimo Cirri (voce di ‘Caterpillar’, su Rai Radio 2) e Chiara D’Ambros, autori di ‘Quello che serve, un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale’: un libro delicato, ironico e profondo, che conferma la fondamentale importanza del diritto alla salute sancito dalla Costituzione e il dovere di tutelarlo. A parlare con loro di questo tema sarà il giornalista Matteo Massi, caporedattore centrale del Quotidiano Nazionale. "Ci aspetta un’altra giornata ricca di contenuti e di ospiti importanti – evidenzia il consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli –. Questa seconda edizione di ‘Come un libro all’aperto’ si è avviata nel migliore dei modi, con autori che hanno saputo raccontare con leggerezza e profondità storie emozionanti, affrontando temi di grande rilevanza per le vite di ognuno di noi". Dopo le tappe odierne, la rassegna proseguirà il 3 luglio con Paolo Crepet, il 6 luglio con Fabio Caressa, il 7 con Fabio Genovese e l’8 con Paolo Jannacci ed Enzo Gentile.

Sandro Franceschetti