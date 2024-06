Torna “Disco Diva“ e darà il meglio degli ultimi 10 anni

Tutto pronto per l’attesissimo appuntamento con Disco Diva, il festival internazionale della disco music con un’edizione speciale pensata per festeggiare il suo decennale nell’esclusiva Gabicce Monte.

La decima edizione, organizzata come sempre dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events, si terrà in piazza Valbruna il 28, 29 e 30 giugno. L’evento è patrocinato da Rai Marche, sostenuto dalla Regione Marche e posizionato all’interno di “Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024”.

"Disco Diva – sottolinea Cristina Tassinari, art director del Festival – sarà lo slogan 2024 per questa edizione celebrativa che pone al centro il tema delle diversità come punto di unione e di forza, un’edizione che raccoglie il “the best of 10 years“".