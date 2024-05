Torna domani l’appuntamento primaverile del Career Day

Torna domani l’appuntamento primaverile con il Career Day, giornata d’incontro tra il mondo del lavoro e gli studenti e i neolaureati, organizzata dall’Università di Urbino, a cui parteciperanno 48 realtà, tra aziende ed enti. L’evento è stato preceduto dalle presentazioni aziendali online, mentre termineranno oggi i laboratori e seminari che hanno permesso agli studenti di presentarsi. L’appuntamento per domani è dalle 9,30 alle 17,30, nel Cortile d’onore di Palazzo ducale: per partecipare basta inviare la candidatura tramite https://placement.uniurb.it/lau/eventi/evento/1179/, le informazioni sull’iniziativa sono su https://hello.uniurb.it/careerday/. "Stiamo investendo molto in questo tipo di attività – commenta il rettore, Giorgio Calcagnini –. Riteniamo che uno dei compiti dell’Ateneo sia quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta e aiutare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a muovere i primi passi nel mondo del lavoro".

n. p.