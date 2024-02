Torna il Carnevale di San Michele. Nove carri pronti a sfilare

Nove carri allegorici, decine di gruppi mascherati per un totale di oltre 500 componenti, animazione per i più piccoli, musica, stand gastronomici e l’immancabile lancio di caramelle e cioccolatini. E’ il ricco menù dell’edizione 2024 del Carnevale di San Michele al Fiume, in programma per domenica dalle 14,30 in poi. Il carnevale più vecchio dell’intera Valcesano, nato nel 1973, fermatosi negli anni ’90 e ripreso nel 2003, grazie ai ragazzi del posto, che poi hanno dato vita a ‘OcchioMente’: l’associazione che oggi organizza la kermesse con la collaborazione del Comune. ‘Crazy (pazzo) Carneval’ è il titolo di questa edizione che, nel rispetto di una storia ormai consolidata, coinvolge diversi gruppi di altri paesi e si conferma la festa di carnevale più partecipata della valle del Cesano. Ben cinque i carri allegorici creati dalla ‘Carnevalesca di San Michele’: quelli di ‘Super Mario Bros’, ‘Il circo’, ‘Gli egizi’, ‘Klondike’ e ‘Formula 1’. "Accanto ad essi – evidenzia il coordinatore della manifestazione, Davide Albani – ci saranno il carro della Pro Loco di Orciano ‘I Simpson’, quello di Casine d’Ostra (An) ‘Le Formiche’, e i due dell’associazione ‘Carnevale Eventi’ di Brugnetto (diviso tra i comuni di Senigallia e Tre Castelli) ‘Lo stallon de’ Brugnetto’ e ‘La fabbrica di cioccolato’". "A questi – aggiunge Albani – si aggiungeranno i gruppi mascherati di Torre San Marco (Fratte Rosa) e di Ponte Rio".

Il via scatterà alle 14,30, con il raduno dei carri e delle formazioni mascherate nel piazzale del centro sportivo di San Michele. Da qui partirà la sfilata per le vie del paese, con lancio di dolciumi, dopodiché è previsto il ritrovo nella piazza centrale, davanti alle scuole elementari, dove dalle 16,15 circa prenderà il via un momento di festa, con la diretta di Radio Velluto Senigallia, animazioni per bambini e stand gastronomici. Il tutto fino alle 19, sempre a ingresso gratuito. "Aspettiamo gente dall’intero comprensorio e oltre – riprende Albani -. Siamo orgogliosi di aver dato vita una volta ancora a una collaborazione tra tanti gruppi della Valcesano, non solo della parte della provincia, ma anche del versante anconetano, a riprova che questo territorio, a nord e a sud del fiume, unito, può dare tanto".

Sandro Franceschetti