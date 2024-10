Torna il Festival di Musica antica del Conservatorio Rossini tra le sale del Museo Nazionale Rossini e la Sala dei Marmi di Palazzo Olivieri, sede storica del Conservatorio. All’edizione 2024 si aggiunge un nuovo spazio: la Chiesa del Nome di Dio. In cartellone quattro appuntamenti nell’arco di due settimane: 1, 4, 8 e 10 ottobre. L’inaugurazione, oggi (ore 18) nella Sala dei Marmi, è affidata all’Ensemble Croma, formato da docenti e studenti dell’area antica, impegnati in un repertorio che vede come protagonista il clavicembalo.

Venerdì 4 (chiesa del Nome di Dio, ore 21) Croma proporrà l’opera di Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero dall’isola di Alcina (1625), un’esecuzione rara e importante per l’alta stima che la compositrice, figlia di Giulio Caccini, ebbe nel corso del Seicento da parte di un pubblico certo non avvezzo alla figura femminile in veste di compositrice. Con la direzione di Gianni La Marca (docente di viola da gamba) e la regia di Andrea Maria Mazza (docente di arte scenica) si ascolterà l’opera di Caccini interpretata dagli studenti della classe di canto barocco di Anicio Zorzi Giustiniani e delle classi di canto di Agata Bienkowska e Gabriella Morigi.

Gli ultimi due appuntamenti avranno luogo al Museo Nazionale Rossini. Martedì 8 ottobre (ore 18) in una conferenza-concerto il liutista e musicologo Pietro Prosser e il liutista e compositore Eddy Serafini affronteranno il repertorio per liuto attraverso le 18 Partite per ‘colascione’ di Giuseppe Antonio Brescianello. A chiudere il Festival (giovedì 10 ottobre, ore 18) sarà ancora una volta l’Ensemble Croma che, tra richiami di venditori ambulanti, canti carnascialeschi di Quattro e Cinquecento e brani strumentali per consort di viole da gamba, illustrerà la ricchezza musicale del Rinascimento italiano. I concerti, realizzati grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi di Pesaro e del Museo Nazionale Rossini, sono ad ingresso su invito tramite piattaforma eventbrite.it, fino ad esaurimento dei posti.

Info: www.conservatoriorossini.it

ma. ri. to.