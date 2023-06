Torna il gran premio Pesaro mobile

Anche se siamo lontani dagli splendori delle prime rievocazioni che hanno visto la partecipazione di grandi piloti, anche campioni del mondo, si svolgerà oggi nella zona industriale di Chiusa di Ginestreto una rievocazione del gran premio Pesaro Mobile, grande corsa che si snodava in un circuito cittadino, e che ha visto la partecipazione di grandi campioni come Giacomo Agostini, quella volta in sella ad una MV Augusta, e Pierpaolo Pasolini che invece correva con la Benelli. Non grandi fasti ma comunque una manifestazione, un revival, che richiama tantissimi appassionati lungo il circuito ricavato a Ginestreto. Da sempre questa manifestazione che ora viene organizzata con ilo contributo e l’appoggio della Uisp, vede come promotore Romano Romani. Una fiammella accesa anche perché dopo la morte di Luciano Battisti è rimasto solamente Paolo Campanelli. Comunque onore al merito per l’organizzazione-revival del circuito "Pesaro Mobili".