Torna il "Ludus Flaminius". Quando la storia è un gioco

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto educativo "Ludus Flaminius: alla scoperta delle nostre radici", sostenuto dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Fano e Cassa di Risparmio di Pesaro, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio attraverso un approccio ludico e partecipativo. L’iniziativa, rivolta alle classi quinte delle scuole primarie della provincia, si propone di avvicinare i più giovani alla civiltà romana e alla storia dell’antica via consolare Flaminia, accompagnandoli in un percorso di scoperta guidato da un narratore d’eccezione: Marco Vitruvio Pollione, il più celebre architetto del mondo classico.

La nuova edizione è stata presentata alla scuola "Pirandello" di Pesaro, alla presenza dei promotori, degli autori e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Come lo scorso anno, ognuno dei tremila alunni delle classi quinte delle scuole primarie della provincia riceverà una copia dell’album. Ha aperto l’incontro la dirigente scolastica della Pirandello, Lucia Bumma. Poi ha continuato Alessandra Belloni, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale: "E’ doveroso ringraziare per la sensibilità e l’attenzione verso i giovani, i presidenti delle Fondazioni, Giorgio Gragnola e Marco Cangiotti. Questo è un progetto che nasce da una collaborazione in grado di valorizzare il patrimonio archeologico, ma anche tante professionalità, tutto al servizio dei più giovani. Le nostre scuole sono felici di accogliere progettualità come questa, di grande qualità. E’ importante lo studio della Storia, così come è possibile riconoscere nel territorio le radici delle epoche che ci hanno preceduto contribuendo all’identità culturale odierna".

"I testi – ha spiegato l’archeologo Oscar Mei – sono la sintesi e la semplificazione di quello che abbiamo scritto negli ultimi 50 anni sulla Flaminia. Da una idea di John Betti (al secolo Giovanni Giombetti ndr), a guidare i bambini alla scoperta degli insediamenti romani presenti in provincia, sarà un accompagnatore d’eccezione: Vitruvio. Il gioco è quello di percorrere la strada verso Roma, approfondendo anche con giochi d’arguzia fino al rompicapo del Cruciverba Augusteo la civiltà romana, scoprendo i resti incastonati nel territorio. Non mancano riferimenti ai principali eventi storici del periodo come la battaglia del Metauro; la fondazione delle varie città e le esplorazioni di luoghi significativi come il Parco archeologico di Forum Sempronii".

Luigi Diotalevi