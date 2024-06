Torna il martello teutonico Marks e promette faville

Ritorno con il botto in casa Virtus Fano. Dopo aver deliziato il pubblico fanese nella stagione 2022-23 e aver dato nella scorsa una grossa mano a Reggio Emilia in A2 (quasi 20 punti a partita) Christoph "Bibop" Marks is back. L’opposto tedesco, dotato di grande tecnica e potenza, sarà uno dei punti di riferimento in attacco ed il suo entusiasmo è palpabile: "A Fano mi sono sempre sentito a casa – esordisce il martello teutonico – è stato strano quest’anno non esserci, ecco perché sono contentissimo e arrivo molto carico". Di Fano Marks ha sempre apprezzato tutto: "Città, tifosi, società – afferma lo schiacciatore tedesco – e tutto quello che ruota attorno. Grande professionalità dello staff che, in questa stagione, crescerà ancora vista la presenza di Mastrangelo e di giocatori di assoluto livello". Tutti hanno ancora davanti gli occhi lucidi di due anni fa dell’opposto al termine di una stagione regolare esaltante che ha invece lasciato un po’ di amaro in bocca nei play off. Ora però Marks si ritrova Fano in A2, pronto a giocare una stagione scoppiettante ed emozionante: "Ormai so come funziona Fano – continua – conosco il palazzetto e i tifosi. Spero che tutti siano contenti del mio ritorno, sono pronto a dare il massimo". Poi su sé stesso dice: "Mi sento più forte di due anni fa – conclude l’ex Ortona e Reggio Emilia – e non vedo l’ora di farmi vedere dai tifosi che spero ci seguiranno in tanti com’è successo negli ultimi due anni". Con l’arrivo di Coscione si completa così una diagonale da brividi: Coscione-Marks in A2 non sono secondi a nessuno e la loro intesa sarà fondamentale per le sorti della Smartsystem Fano.

b.t.