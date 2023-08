Torna il Mercato antico di San Rocco

Figuranti con abiti dell’800 confezionati su misura, giochi ‘di una volta’ per divertire adulti e piccini, il Palio dell’Orcio di San Rocco, musica, buon cibo e tradizione. Da un quarto di secolo tutto questo e tanto altro è il ‘Mercato Antico di San Rocco’, che come tradizione si svolgerà nel centro storico di Orciano il 16 e 17 agosto. Un appuntamento organizzato dalla Pro Loco, aiutata da instancabili volontari e sostenuta da aziende e imprenditori, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche. Il 16 la festa si aprirà con spettacoli itineranti, gruppi folkloristici e stand gastronomici (aperti dalle 19), con quest’ultimi che allieteranno i palati con i piatti tipici della trazione orcianese, primo fra tutti i ‘tacconi’, una pasta realizzata con farina di grano duro e di fava. Nella stessa serata, da non perdere il tradizionale Palio in cui tanti giovani si sfideranno in suggestive prove, tra cui il ‘palo della cuccagna’ per aggiudicarsi l’Orcio di San Rocco, premio simbolo della festa. La prima serata si concluderà con un dj set in piazza Giò Pomodoro. Il 17 agosto le vie del paese saranno teatro della rievocazione storica: dame ottocentesche con sontuosi abiti passeggeranno in corteo accanto ai visitatori, mentre le paesane vestite a festa li coinvolgeranno in giochi antichi. In ogni angolo si incontreranno spettacoli, piccoli tesori paesani, e tanti punti gastronomici. A conclusione della serata occhi al cielo, per uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. Saranno visitabili anche il Museo della Corda e del Mattone e il Teatro di Santa Caterina.