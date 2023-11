Torna “Il Natale che non ti aspetti“

Il Natale che non ti aspetti. È quello che si dipanerà da fine novembre alla Befana in oltre 20 luoghi della provincia: ci saranno mercatini tipici, presepi viventi, nevicate, animazioni, innumerevoli luci colorate e migliaia di candele. Dal 25 novembre e fino al 6 gennaio la provincia si illumina dei colori di un Natale diverso dal solito. I luoghi coinvolti, tra gli altri: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania e Urbino.

L’idea è quella di un “brand“ unico per un itinerario modellato sulla tradizione natalizia della regione, un percorso capace di attrarre l’attenzione di migliaia di visitatori da Italia ed estero. L’iniziativa è stata presentata ieri al relais Villa La Cerbara, a Fossombrone.

Il presidente della Pro loco di Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti, ha sottolineato come questa novità possa regalare al nostro territorio una "seconda" alta stagione di tutto rispetto: "Siamo riusciti a compiere – ha detto – un cambio di tendenza nelle scelte di viaggio. Oggi i turisti scelgono il centro Italia e il Natale delle Marche per le loro mete delle festività, consentendo all’intero territorio regionale di vivere un secondo periodo di alta stagione".

Così il patron del relais La Cerbara, Lorenzo Campanelli: "Siamo attenti come azienda agli eventi aperti alla socialità, alle persone e al territorio. La promozione, come nel caso di questo evento, è importantissima perché attrae le persone, che una volta arrivate qui si rendono conto in quale paradiso viviamo". L’assessore regionale Francesco Baldelli, dal canto suo, ha sottolineato come "la capacità di fare squadra della Regione Marche con le componenti sociali ed economiche del territorio trova il giusto connubio con la capacità di fare rete del modello del “Natale che non ti aspetti“", che è anche social. Ha una sua pagina Fb dalla quale, tra l’altro, sarà possibile partecipare a un concorso che vale il premio alla natività più bella e originale. Le Pro Loco che aderiscono sono: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino, Barchi, Cagli, Canavaccio, Fermignano, Montecchio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Paravento di Cagli, Piobbico, San Costanzo, Sassocorvaro e Serrungarina.