Torna il Palio della rana, la sfida delle carriole tra le sette contrade

Grande fibrillazione per la giornata di oggi, quella conclusiva della 68esima edizione del Palio della Rana, che vedrà una delle sette contrade alzare al cielo il trofeo detenuto nell’ultimo anno da ‘La Torre’. Il programma prevede già in mattinata l’apertura dei mercatini e dei laboratori di balestrieri e giochi storici. Alle 11 la messa solenne e benedizione delle rane. Le otto locande, compresa quella che propone menù a base di ranocchie (fritte, in ragù e in porchetta) saranno aperte anche per pranzo dalle 13. Alle 15,30 un corteo di oltre 350 figuranti, con compagini in costume provenienti anche da fuori regione, come gli sbandieratori di Castel Fiorentino. A seguire le fasi eliminatorie del palio: batterie e semifinali. Nel frattempo, alle 17,45, la finale del palio dei putti, gara riservata ai ragazzini esordienti con rane di gomma. La finalissima è prevista per le 18,15, quando ci sarà la corsa delle rane sulle carriole lungo il rettilineo di 170 metri che termina in piazza Garibaldi. Chi per primo taglierà il traguardo terrà la coppa fino al 2025. Conclusione spettacolare alle 22 con l’incendio alla torre e al ponte, e fuochi d’artificio. L’edizione di quest’anno è stata affollata dai camperisti e le prime due giornate, contraddistinte dal bel tempo, hanno fatto il pienone, e gli organizzatori della Pro Loco sperano oggi di fare il tris. "Ringrazio tutti i volontari, quasi 1000 persone, – ha detto il sindaco Emanuele Feduzi – che permettono la riuscita del palio".

G. V.