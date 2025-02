Torna il “Pesaro Talent Show“. Lunedì una giornata speciale per il pubblico di giovani e adulti

Lunedì 3 tornerà il “Pesaro Talent Show“ (seconda edizione), al cinema Loreto in via Mirabelli 3. Sono previsti due spettacoli, per i bambini e alle ore 21 per gli adulti (info solo via WhatsApp al numero 346 0801671).

In scena talento e spettacolo per tutte le età, organizzato dall’associazione culturale “Gli invisibili“ dell’attore Alessandro Gimelli questa edizione si annuncia ancor più travolgente. "Dopo il successo della prima edizione – dice l’ideatore e direttore artistico Alessandro Gimelli – quest’anno l’evento si rinnova con un format pensato per coinvolgere sia i più piccoli sia gli adulti in una giornata all’insegna del divertimento. Pesaro Talent Show Kids il palco sarà interamente dedicato ai giovanissimi. Sarà un’occasione non solo per scoprire futuri artisti, ma anche per trasmettere valori di inclusività e crescita personale. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

La serata per gli adulti si animerà con esibizioni variegate e spettacolari con attori, chitarristi, arpiste, pittrici, ballerine, arti marziali. "La competizione sarà accesa" dicono gli organizzatori. La giurìa avrà ben da fare per scegliere i migliori.